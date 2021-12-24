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وزير خارجية العراق: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا

وزير خارجية العراق: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن التوتر بين إيران وأمريكا، يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في بلاده، معتبرا أن من الأفضل وجود لقاء مباشر بين طهران وواشنطن.

وقال وزير الخارجية العراقي، خلال مؤتمر صحفي في طهران، جمعه بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إنه "حان الوقت لإجراء محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى تفاهم مشترك"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأكد حسين أن "التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في العراق"، متابعا: "نعتبر أنه من الأفضل وجود لقاء مباشر بين طهران وواشنطن".

وأوضح حسين أن "الاجتماع ليس فقط بشأن القضية النووية ولكن أيضًا ضروري بشأن العقوبات"، مضيفا": "نحاول عقد اتصال بين الجانبين ونسعى لتحقيق ذلك".

وبين حسين أن "العراق لا يقدم رسائل ولكنه يسعى لإيجاد حلول.. ويدعو للجلوس على طاولة المفاوضات"، موضحا: "طرحنا ذلك على الجانب الأمريكي".

وأشار حسين إلى أن "هناك ثقة من الجانب الإيراني وكذلك الجانب الأمريكي في العراق.. الثقة موجودة ولكن آلية التفاوض مفقودة".

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