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مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران

مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عن خطوة جديدة من المملكة تجاه إيران، في إشارة إلى تحريك المياه الراكدة بين البلدين على الصعيد الدبلوماسي.

ونقلت شبكة (CNN) الأمريكية عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن "المملكة العربية السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين كجزء من إجراء روتيني لممثلي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها في جدة".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن بلاده ستشارك في الجولة المقبلة من المحادثات مع السعودية.

وأفادت وكالة (مهر) للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي يزور العاصمة الإيرانية، طهران، هذه الأيام.

وكان عبد اللهيان، قد قدم مجموعة من المقترحات إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية حال رغبت الرياض في ذلك.

وقال خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن الجانب السعودي اطلع على مقترحات إيران بنظرة إيجابية"، مشيرا إلى أن وفودا من البلدين ستجتمع قريبا في بغداد.

وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا 4 دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.

وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد قال في وقت سابق، إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.

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