كيف علق اشتية على استشهاد المسنة غدير الفقهاء دهسا من قبل أحد المستوطنين؟

عقب الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، على جريمة دهس احد المستوطنين، صباح اليوم الجمعة، المسنة غدير الفقهاء، برام الله، والتي أدت الى استشهادها.





وقال اشتية في تصريح نشره على صفحتها في موقع (فيسبوك): "أتقدم بصادق مشاعر المواساة لأسرة الشهيدة غدير الفقهاء وعائلتها وأهالي سنجل، سائلا المولى عز وجل بأن يتغمدها بأوسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".





رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "ندين الجريمة البشعة التي تندرج في إطار إرهاب الدولة المنظم الذي يستهدف ترويع أصحاب الأرض الأصليين، في القرى والبلدات التي استهدفها إرهاب المستوطنين، وخاصة قريوت، وسبسطية، وبرقة التي تعرض سكانها لترويع المستوطنين وإرهابهم الليلة الماضية، بحماية وإسناد من قبل جنود الاحتلال".