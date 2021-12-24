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شؤون فلسطينية

مفوض عام (أونروا): النقص المزمن والجسيم بالتمويل قد يؤدي لانهيار الوكالة الأممية

مفوض عام (أونروا): النقص المزمن والجسيم بالتمويل قد يؤدي لانهيار الوكالة الأممية
رام الله - دنيا الوطن
حذر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من احتمال انهيار الوكالة الأممية، قائلا إن "النقص طويل الأمد في تمويل الوكالة بات يمثل الآن تهديدا وجوديا".

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في رسالة مفتوحة إلى اللاجئين الفلسطينيين: "إن النقص المزمن والجسيم في التمويل قد يؤدي إلى انهيار الوكالة، كاشفا أن "التقشف بلغ حده الأقصى وأصبح يؤثر على جودة خدماتنا... ويصل التقشف إلى حده الأقصى عندما لا نتمكن من زيادة عدد اللاجئين الفقراء الذين نستطيع دعمهم في وقت يتفشى فيه الفقر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "أن يصل التقشف إلى حده الأقصى عندما نضع 50 طفلا في غرفة صفية واحدة، أو نترك الأطفال الأشد حرماناً دون وسائل نقل أو قرطاسية. ويصل التقشف إلى حده الأقصى عندما لا يتمكن الطبيب من قضاء أكثر من ثلاث دقائق مع المريض. ويصل التقشف إلى حده الأقصى عندما يكون العديد من المعلمين وعمال النظافة عاملين بالمياومة. هؤلاء هم موظفون في الخطوط الأمامية، ويؤلمني حقا أن (أونروا) لا يمكنها حتى الآن منحهم وظائف أكثر استقرارا".

وتحدث المفوض العام عن اجتماعاته مع لاجئي فلسطين، على مدار العام، "بما في ذلك الأطفال في غزة الذين أصيبوا بصدمات نفسية، في شهر مايو، بسبب إطلاق الصواريخ والغارات الجوية بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة في القطاع".

كما أشار إلى لقاء عائلات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية "التي تعيش تحت تهديد يومي بالتهجير القسري. كما رأيت تأثير العنف المتزايد في الضفة الغربية على حياة اللاجئين في مخيم جنين"، مشيرا إلى أنه "حاليا، هناك أكثر من خمسة ملايين فلسطيني مسجلين كلاجئين لدى (أونروا) في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن".

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