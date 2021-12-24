عاجل

  • (0404):سُمع دوي انفجار فوق أحد الكيبوتسات بغلاف غزة وبعد الفحص اتضح أنه بفعل بالون مفخخ أطلق من غزة

  • الرئيس عباس: نثمن مواقف الأردن تجاه قضية فلسطين ودعم حقوق شعبنا

دولي

في رسالته بمناسبة عيد الميلاد.. جونسون يحث البريطانيين على التطعيم ضد كورونا

في رسالته بمناسبة عيد الميلاد.. جونسون يحث البريطانيين على التطعيم ضد كورونا
رام الله - دنيا الوطن
حث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، البريطانيين على التطعيم ضد فيروس (كورونا) "كهدية رائعة" للمملكة المتحدة.

وقال جونسون: "بعد عامين من الوباء، لا أستطيع أن أقول إننا خرجنا منه، حيث يؤدي متحور أوميكرون إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة، والتي تحطم الأرقام القياسية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "بالنسبة لملايين العائلات في جميع أنحاء البلاد، آمل وأعتقد أن عيد الميلاد هذا العام سيكون أفضل بكثير من عيد الميلاد في العام الماضي، وسيتعين على العديد من البريطانيين المصابين بفيروس (كورونا)، إذا التزموا الإجراءات الوقائية، أن يبقوا معزولين".

ودعا البريطانيين للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، قائلا: "هناك دائما شيء رائع يمكنك تقديمه لعائلتك وللبلد بأكمله، هو الحصول على اللقاح، سواء كان هذا اللقاح الجرعة الأولى أو الثانية".

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة: 3288 وفاة يومية جديدة بـ(كورونا)

الولايات المتحدة: 3288 وفاة يومية جديدة بـ(كورونا)

تركيا: إنقاذ مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل إزمير

تركيا: إنقاذ مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل إزمير

قائد الحرس الثوري محذرا قادة إسرائيل: أي خطأ سنقطع أيديهم

قائد الحرس الثوري محذرا قادة إسرائيل: أي خطأ سنقطع أيديهم

نيويورك: (كورونا) يخرّب احتفالات رأس السنة في تايمز سكوير للعام الثاني

نيويورك: (كورونا) يخرّب احتفالات رأس السنة في تايمز سكوير للعام الثاني

أخبار &#34;سارة&#34; من جنوب إفريقيا حول انتشار متحور (أوميكرون)

أخبار "سارة" من جنوب إفريقيا حول انتشار متحور (أوميكرون)

إيران: قتلى وجرحى إثر انفجار في سوق بطهران

إيران: قتلى وجرحى إثر انفجار في سوق بطهران

المنسق الأوروبي يعلن موعد استئناف المحادثات حول النووي الإيراني

المنسق الأوروبي يعلن موعد استئناف المحادثات حول النووي الإيراني

شاهد: انفجار في منشأة نفطية بولاية تكساس الأمريكية

شاهد: انفجار في منشأة نفطية بولاية تكساس الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يتوغل شرق بيت لاهيا ويجرف أرضا زراعية

الاحتلال يتوغل شرق بيت لاهيا ويجرف أرضا زراعية

هيئة المعابر: مغادرة 2487 مسـافرًا ووصول 1992 عائدًا عبر معبر رفح خلال الاسبوع الماضي

هيئة المعابر: مغادرة 2487 مسـافرًا ووصول 1992 عائدًا عبر معبر رفح خلال الاسبوع الماضي

لابيد يكشف: هكذا كنا سنعيد جنودنا من غزة

لابيد يكشف: هكذا كنا سنعيد جنودنا من غزة

الاحتلال يعتقل شابين من يعبد أحدهما أسير محرر

الاحتلال يعتقل شابين من يعبد أحدهما أسير محرر

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟

طالع تفاصيل الحالة الجوية في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة

طالع تفاصيل الحالة الجوية في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

هنية: حماس مستعدة لحضور الندوة الجزائرية الجامعة للفصائل الفلسطينية وليس لديها أي شروط مسبقة

هنية: حماس مستعدة لحضور الندوة الجزائرية الجامعة للفصائل الفلسطينية وليس لديها أي شروط مسبقة

منوعات

شاهد: حمو بيكا يهدّد صاحب تطبيق (فيس بوك) &#34;هتسقطوا معانا&#34;

شاهد: حمو بيكا يهدّد صاحب تطبيق (فيس بوك) "هتسقطوا معانا"

بلاغات جادة مضادة بين الإعلاميتين بسمة وهبة وأميرة بدر.. ما السبب؟

بلاغات جادة مضادة بين الإعلاميتين بسمة وهبة وأميرة بدر.. ما السبب؟

شاهد: الجمهور يستنجد بهاني شاكر بسبب أوس أوس

شاهد: الجمهور يستنجد بهاني شاكر بسبب أوس أوس

شاهد: زغرودة إسعاد يونس على الهواء مباشرة تثير الجدل

شاهد: زغرودة إسعاد يونس على الهواء مباشرة تثير الجدل

بسبب هذه الكلمة.. سمية الخشاب تتعرض لإنتقادات حادة

بسبب هذه الكلمة.. سمية الخشاب تتعرض لإنتقادات حادة

شاهد: الجمهور يهاجم غدير السبتي بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم غدير السبتي بسبب رقصتها الجريئة

بعد إعتزال أدهم نابلسي الغناء.. هل ستعتزل شمس الكويتية الفن؟

بعد إعتزال أدهم نابلسي الغناء.. هل ستعتزل شمس الكويتية الفن؟

شاهد: غادة عبد الرازق تعترف بشكل علني عن أبرز عيوبها

شاهد: غادة عبد الرازق تعترف بشكل علني عن أبرز عيوبها

شاهد: سحر فوزي تثير الجدل بسبب إستبعادها من مسلسل &#34;جوقة عزيزة&#34;

شاهد: سحر فوزي تثير الجدل بسبب إستبعادها من مسلسل "جوقة عزيزة"

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

عربي

وزير خارجية العراق: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا

وزير خارجية العراق: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا

مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران

مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران

السيسي: موقف مصر ثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج

السيسي: موقف مصر ثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج

ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر

ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر