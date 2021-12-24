الصحة: تسجيل 9 حالات وفاة و336 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 63، ضواحي القدس 10، جنين 30، طوباس 11،الخليل 38، رام الله والبيرة 59، نابلس 22، قلقيلية 2، طولكرم 2، سلفيت 1، أريحا والأغوار 6 (مسافرين 9)، قطاع غزة 92".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 72، ضواحي القدس 3، جنين 16، طوباس 3، الخليل 51، رام الله والبيرة 54، نابلس 22، قلقيلية 0، طولكرم 6، سلفيت 3، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 92".وسجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتا وفاة في رام الله والبيرة، حالتان في نابلس، حالة في سلفيت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.