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  • جبارين: وجهنا رسالة للوسطاء أنه لا يمكن أن نترك أسرانا لقمة سائغة للاحتلال

شؤون فلسطينية

جبارين: وجهنا رسالة للوسطاء أنه لا يمكن أن نترك أسرانا لقمة سائغة للاحتلال

جبارين: وجهنا رسالة للوسطاء أنه لا يمكن أن نترك أسرانا لقمة سائغة للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دعا زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤول ملف الأسرى فيها، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في جمعة الغضب تحت شعار "الأسيرات خط أحمر".

وأشار جبارين في تصريحات له، إلى أن الأسرى والأسيرات خط أحمر، ولا يمكن السماح للاحتلال بالاستفراد بهم، منوها في الوقت ذاته إلى أن الشعب الفلسطيني لن يترك معركة الأسرى، ولن يجعل هذه المعركة خلف الأسوار.

وقال: "وجهنا رسالة للوسطاء أنه لا يمكن أن نترك أسرانا لقمة سائغة للاحتلال"، مضيفا: "شعبنا سينتفض في هذه الجمعة المباركة ليري الاحتلال أن الأسرى خط أحمر".

وفي السياق، اكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه سيكون هناك نصرة للأسرى اليوم في كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هناك حوارات داخل السجون، لكن الحركة الأسيرة لديها من القوة ما يجعلها تنتصر على الأسرى.

وأكد جبارين، أن المسيرات والزخم الشعبي له أثر كبير وبالغ الأهمية على قضية الأسرى.

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