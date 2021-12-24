هيئة المعابر: مغادرة 2487 مسـافرًا ووصول 1992 عائدًا عبر معبر رفح خلال الاسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنغادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (19 ديسمبر حتى 23 ديسمبر 2021)، 2487 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 1992 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 140 مسافراً، بحسب ما جاء على موقع وزالة الداخلية والامن الوطني الالكتروني.وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.