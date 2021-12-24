لابيد يكشف: هكذا كنا سنعيد جنودنا من غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الليلة الماضية النقاب عن خطة الجيش التي كانت مطروحة لسنوات طويلة من أجل استعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.وقال لابيد في تغريده له عبر حسابه على (تويتر): "لوقت طويل، كان البديلان الوحيدان المطروحان على الطاولة لاستعادة جنودنا هما، احتلال غزة، أو استمرار جولات القتال التي لا تنتهي"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.‏وأوضح لابيد أنه طرح أمس خلال جلسة مناقشة في معهد دراسات الأمن القومي، برنامج "الاقتصاد مقابل الأمن" الذي يروج له بهدف إرساء الاستقرار على جانبي الحدود مع قطاع غزة.وحضر الجلسة رئيس المعهد، مانويل تراختنبرغ ، ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي إزنكوت، ومدير المعهد عودي ديكل، ووزيرة الاقتصاد، أورنا بربيفاي، ومدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز.