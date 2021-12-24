شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل الحالة الجوية في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة

طالع تفاصيل الحالة الجوية في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم الجمعة من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

أخبار ذات صلة

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

هنية: حماس مستعدة لحضور الندوة الجزائرية الجامعة للفصائل الفلسطينية وليس لديها أي شروط مسبقة

هنية: حماس مستعدة لحضور الندوة الجزائرية الجامعة للفصائل الفلسطينية وليس لديها أي شروط مسبقة

العاروري: نقلنا رسالة للوسطاء حو الاعتداء على الاسرى ولا يوجد هدنة طويلة مع الاحتلال

العاروري: نقلنا رسالة للوسطاء حو الاعتداء على الاسرى ولا يوجد هدنة طويلة مع الاحتلال

نابلس: إصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه في بيتا

نابلس: إصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه في بيتا

معهد إسرائيلي: حماس غيرت قواعد اللعبة بضربتها لمستوطنات القدس خلال الحرب الأخيرة

معهد إسرائيلي: حماس غيرت قواعد اللعبة بضربتها لمستوطنات القدس خلال الحرب الأخيرة

التعاون الإسلامي: ندين سياسة الإعدام الميداني التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين

التعاون الإسلامي: ندين سياسة الإعدام الميداني التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين

قيادي بحماس: المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه استمرار اعتداءات الاحتلال بحق الاسرى

قيادي بحماس: المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه استمرار اعتداءات الاحتلال بحق الاسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه في بيتا

نابلس: إصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه في بيتا

الصحة: تسجيل 3 وفيات و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 3 وفيات و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

مجدلاني: الحكومة تعد استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد للعام المقبل

مجدلاني: الحكومة تعد استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد للعام المقبل

الرئيس عباس يطالب الدول والكنائس للتحرك بإطار مسؤولياتها للحفاظ على الوجود المسيحي بفلسطين

الرئيس عباس يطالب الدول والكنائس للتحرك بإطار مسؤولياتها للحفاظ على الوجود المسيحي بفلسطين

مئات المستوطنين يقتحمون أراضي المواطنين شمال نابلس

مئات المستوطنين يقتحمون أراضي المواطنين شمال نابلس

رام الله: جماهير غفيرة تشيع الشهيد محمد عباس

رام الله: جماهير غفيرة تشيع الشهيد محمد عباس

الرشق: قمع الاحتلال للأسرى يهدف للتبخيس من قيمة صفقة تبادل جديدة

الرشق: قمع الاحتلال للأسرى يهدف للتبخيس من قيمة صفقة تبادل جديدة

مجلس الإفتاء الأعلى يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عربدة المستوطنين

مجلس الإفتاء الأعلى يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عربدة المستوطنين

منوعات

شاهد: سحر فوزي تثير الجدل بسبب إستبعادها من مسلسل &#34;جوقة عزيزة&#34;

شاهد: سحر فوزي تثير الجدل بسبب إستبعادها من مسلسل "جوقة عزيزة"

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

الراقصة لورديانا تعلن خروجها من المستشفى وتوجه رسالة لجمهورها

الراقصة لورديانا تعلن خروجها من المستشفى وتوجه رسالة لجمهورها

وفاء عامر تردّ على تصريحات أدهم نابلسي &#34;الفن رسالة وبتمنى ما تتراجع بكلامك&#34;

وفاء عامر تردّ على تصريحات أدهم نابلسي "الفن رسالة وبتمنى ما تتراجع بكلامك"

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم &#34;أنتي ملاك مصري بديع&#34;

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم "أنتي ملاك مصري بديع"

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها &#34;دخل أحمد عز 300 مليون جنيه&#34;

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها "دخل أحمد عز 300 مليون جنيه"

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

عربي

ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر

ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر

الأردن: رصد 14 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

الأردن: رصد 14 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

مصر: إغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية وسجن صاحبه

مصر: إغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية وسجن صاحبه

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش