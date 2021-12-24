طالع تفاصيل الحالة الجوية في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم الجمعة من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.