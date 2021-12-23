شؤون فلسطينية

هنية: حماس مستعدة لحضور الندوة الجزائرية الجامعة للفصائل الفلسطينية وليس لديها أي شروط مسبقة

هنية: حماس مستعدة لحضور الندوة الجزائرية الجامعة للفصائل الفلسطينية وليس لديها أي شروط مسبقة
رام الله - دنيا الوطن
أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته رحبت بالدعوة الجزائرية لاستضافة لقاء للفصائل الفلسطينية، مشيرة إلى أنها أبدت استعدادها للحضور في الوقت الذي تقرر به.

وقال هنية في تصريحات له، مساء اليوم الخميس: "دعوة الرئيس الجزائري لعقد لقاء جامع للفصائل الفلسطينية تعبر عن الاهتمام الجزائري المقدر بالقضية الفلسطينية".

وأضاف: "نأمل بأن تنعقد الندوة الجامعة للفصائل الفلسطينية قبل عقد القمة العربية، لكي يكون شعبنا موحدا خلال انعقاد القمة التي ستهتم بالقضية الفلسطينية"، متابعاً بقوله: "نعتقد بأن الحوار المنعقد في الجزائر يجب أن يناقش كيفية إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية".

وأشار هنية إلى أن حركة حماس مستعدة لحضور الندوة الجزائرية الجامعة للفصائل الفلسطينية، سواء قبل عقد القمة العربية أو بعدها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحركة ليس لديها أي شروط مسبقة لحضور الندوة الجامعة الفلسطينية في الجزائر.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على ضرورة الاتفاق على استراتيجية نضالية، تدير المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون هناك إرادة حقيقية وقرار جاد بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني.

وفي السياق، قال هنية: "يكتسب أي لقاء فلسطيني في العاصمة الجزائرية أهمية استثنائية لما لها من دور في دعم القضية"، مضيفا: "يجب أن نتفق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، ومن ثم الاتفاق على قيادة وطنية موحدة وبرنامج نضالي موحد".

واستطرد بقوله: "حتى لو لم يعقد الاجتماع الفلسطيني في الجزائر، فإنه يشرفني أن أكون على رأس وفد الحركة في الاجتماع الفلسطيني".

وأكد هنية أن مشروع المقاومة الذي تحتضنه الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، مشروع أنجز على الأرض من خلال تحرير قطاع غزة، والإفراج عن أكثر من 1000 أسير وأسيرة.

وفي سياق آخر، أشار هنية إلى أن ما نشر في مجلة (التايمز) البريطانية عن خلافات بين حركة حماس، أوهام لا أساس لها من الصحة، مؤكدا في الوقت ذاته أن حركته موحدة وقوية ومتصاعدة، وتحتل الصدارة في مشروع المقاومة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

العاروري: نقلنا رسالة للوسطاء حو الاعتداء على الاسرى ولا يوجد هدنة طويلة مع الاحتلال

العاروري: نقلنا رسالة للوسطاء حو الاعتداء على الاسرى ولا يوجد هدنة طويلة مع الاحتلال

نابلس: إصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه في بيتا

نابلس: إصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه في بيتا

معهد إسرائيلي: حماس غيرت قواعد اللعبة بضربتها لمستوطنات القدس خلال الحرب الأخيرة

معهد إسرائيلي: حماس غيرت قواعد اللعبة بضربتها لمستوطنات القدس خلال الحرب الأخيرة

التعاون الإسلامي: ندين سياسة الإعدام الميداني التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين

التعاون الإسلامي: ندين سياسة الإعدام الميداني التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين

قيادي بحماس: المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه استمرار اعتداءات الاحتلال بحق الاسرى

قيادي بحماس: المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه استمرار اعتداءات الاحتلال بحق الاسرى

الصحة: تسجيل 3 وفيات و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 3 وفيات و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

مجدلاني: الحكومة تعد استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد للعام المقبل

مجدلاني: الحكومة تعد استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد للعام المقبل

الرئيس عباس يطالب الدول والكنائس للتحرك بإطار مسؤولياتها للحفاظ على الوجود المسيحي بفلسطين

الرئيس عباس يطالب الدول والكنائس للتحرك بإطار مسؤولياتها للحفاظ على الوجود المسيحي بفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه في بيتا

نابلس: إصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه في بيتا

مئات المستوطنين يقتحمون أراضي المواطنين شمال نابلس

مئات المستوطنين يقتحمون أراضي المواطنين شمال نابلس

رام الله: جماهير غفيرة تشيع الشهيد محمد عباس

رام الله: جماهير غفيرة تشيع الشهيد محمد عباس

الرشق: قمع الاحتلال للأسرى يهدف للتبخيس من قيمة صفقة تبادل جديدة

الرشق: قمع الاحتلال للأسرى يهدف للتبخيس من قيمة صفقة تبادل جديدة

مجلس الإفتاء الأعلى يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عربدة المستوطنين

مجلس الإفتاء الأعلى يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عربدة المستوطنين

لجنة الانتخابات: 127 هيئة محلية مشمولة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات: 127 هيئة محلية مشمولة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال نابلس

مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال نابلس

الاحتلال يحذر عائلة سالم في الشيخ جراح من المشاركة بأي فعاليات قرب منزلها

الاحتلال يحذر عائلة سالم في الشيخ جراح من المشاركة بأي فعاليات قرب منزلها

منوعات

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

الراقصة لورديانا تعلن خروجها من المستشفى وتوجه رسالة لجمهورها

الراقصة لورديانا تعلن خروجها من المستشفى وتوجه رسالة لجمهورها

وفاء عامر تردّ على تصريحات أدهم نابلسي &#34;الفن رسالة وبتمنى ما تتراجع بكلامك&#34;

وفاء عامر تردّ على تصريحات أدهم نابلسي "الفن رسالة وبتمنى ما تتراجع بكلامك"

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم &#34;أنتي ملاك مصري بديع&#34;

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم "أنتي ملاك مصري بديع"

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها &#34;دخل أحمد عز 300 مليون جنيه&#34;

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها "دخل أحمد عز 300 مليون جنيه"

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

عربي

ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر

ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر

الأردن: رصد 14 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

الأردن: رصد 14 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

مصر: إغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية وسجن صاحبه

مصر: إغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية وسجن صاحبه

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش