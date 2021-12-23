معهد إسرائيلي: حماس غيرت قواعد اللعبة بضربتها لمستوطنات القدس خلال الحرب الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنقال معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إن قرار حركة (حماس) في أيار/ مايو الماضي، بإطلاق الصواريخ على مستوطنات القدس يعد تغييرًا في استراتيجية قيادتها حيث قررت العمل على تغيير قواعد اللعبة.واعتبر المعهد تقرير له، أن التغيير في استراتيجية عمل حماس أوسع بكثير، فلم تركز على قطاع غزة فقط بل قررت تحويل الضفة الغربية إلى ساحة اشتباك، من خلال إنشاء البنية التحتية في الضفة الغربية؛ لتنفيذ العمليات ضد في الضفة والقدس، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.ونوه بأن حماس تهدف من وراء كل ذلك السماح لها بإنشاء بنية تحتية للجولة القادمة من المواجهة مع جيش الإسرائيلي، عدا عن تطوير البنية التحتية العسكرية والسياسية في الضفة الغربية.