المنسق الأوروبي يعلن موعد استئناف المحادثات حول النووي الإيراني

رام الله - دنيا الوطنأعلن المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، إنريكي مورا، أن المفاوضات النووية في فيينا سيتم استئنافها يوم 27 ديسمبر الحالي.وقال مورا في تغريدة عبر (تويتر): "محادثات فيينا ستستأنف يوم الاثنين 27 ديسمبر. ستجتمع اللجنة المشتركة JCPOA لمناقشة وتحديد الطريق إلى الأمام"، مشيرا إلى أنه "من المهم تسريع وتيرة القضايا الرئيسية المعلقة والمضي قدمت، والعمل من كثب مع الولايات المتحدة... مرحبا بكم في الجولة الثامنة".وفي وقت سابق، أكد مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن مفاوضات فيينا أحرزت تقدما في جولتها السابعة، لكنه أضاف أن الوتيرة الحالية للتفاوض بشأن القضايا الخلافية "غير كافية" للأمل بإحياء اتفاق إيران النووي.