قيادي بحماس: المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه استمرار اعتداءات الاحتلال بحق الاسرى

رام الله - دنيا الوطننعى الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وفي مخيم الأمعري، الشهيد محمد عيسى عباس (26 عامًا) الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس الأربعاء بدم بارد، مؤكداً أن ذلك يمثل تطبيقًا خطيرًا لأوامر إطلاق النار العنصرية الجديدة التي أُعطيت لجيش الاحتلال باستهداف المدنيين.وقال رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن": "هذه الجريمة النكراء التي تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق المدنيين من أبناء شعبنا تتطلب ملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".وأضاف: "إن هذه الجريمة لن توقف مسيرة المقاومة المتوقدة من الشباب الثائرين في الضفة الغربية، والرد عليها يكون بتصعيد المقاومة مع الاحتلال الصهيوني، وإشعال الأرض تحت أقدام الصهاينة".وفي سياق آخر، أكد القيادي في حركة حماس، أن المساس بالأسرى والأسيرات يمثل خطاً أحمراً، محذراً الاحتلال من استمرار انتهاكاته وجرائمه بحق الأسرى.وأشار رضوان إلى أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، وستبقى السيف والدرع الحامي لهم، داعيا الأمة العربية والإسلامية وقادة الامة لدعم وإسناد الأسرى والأسيرات والوقوف معهم.ووجه رسالة الى المؤسسات الدولية والحقوقية، للتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، داعيا في الوقت ذاته أهالي الضفة والقدس والداخل لاستمرار الفعاليات المناصرة للأسرى والأسيرات.