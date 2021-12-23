ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر





رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة تضم 10 من أعضائه لإعداد مقترح خريطة طريق لما بعد 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وقال المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "إن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة".وأمس الأربعاء، اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا موعداً جديداً للانتخابات في البلاد، بعدما بات مؤكداً تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقرراً، غداً الجمعة.ونشرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عبر حسابها على موقع (تويتر)، بياناً قالت فيه إنها تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 كانون الثاني/ يناير المقبل، أي بعد شهر تقريباً من الموعد الأصلي.ودعت المفوضية في بيانها، مجلس النواب إلى تحديد موعد آخر لعملية انتخاب الرئيس خلال 30 يوماً، بحسب ما يقتضي القانون.