عربي

ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر

ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة تضم 10 من أعضائه لإعداد مقترح خريطة طريق لما بعد 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "إن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة".

وأمس الأربعاء، اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا موعداً جديداً للانتخابات في البلاد، بعدما بات مؤكداً تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقرراً، غداً الجمعة.

ونشرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عبر حسابها على موقع (تويتر)، بياناً قالت فيه إنها تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 كانون الثاني/ يناير المقبل، أي بعد شهر تقريباً من الموعد الأصلي.

ودعت المفوضية في بيانها، مجلس النواب إلى تحديد موعد آخر لعملية انتخاب الرئيس خلال 30 يوماً، بحسب ما يقتضي القانون.

أخبار ذات صلة

الأردن: رصد 14 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

الأردن: رصد 14 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

مصر: إغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية وسجن صاحبه

مصر: إغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية وسجن صاحبه

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش

فرنسا والإمارات تبحثان سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

فرنسا والإمارات تبحثان سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

التحالف العربي يعلن استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء

التحالف العربي يعلن استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء

الأردن: نطالب الالتزام بالإجراءات الوقائية في أعياد الميلاد

الأردن: نطالب الالتزام بالإجراءات الوقائية في أعياد الميلاد

مصر: لم نحصل بعد على الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان

مصر: لم نحصل بعد على الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان

المرزوقي: الحكم بحقي لا يعنيني لأنه صادر بأوامر من رئيس غير شرعي

المرزوقي: الحكم بحقي لا يعنيني لأنه صادر بأوامر من رئيس غير شرعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرشق: قمع الاحتلال للأسرى يهدف للتبخيس من قيمة صفقة تبادل جديدة

الرشق: قمع الاحتلال للأسرى يهدف للتبخيس من قيمة صفقة تبادل جديدة

مجلس الإفتاء الأعلى يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عربدة المستوطنين

مجلس الإفتاء الأعلى يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عربدة المستوطنين

مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال نابلس

مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال نابلس

الاحتلال يحذر عائلة سالم في الشيخ جراح من المشاركة بأي فعاليات قرب منزلها

الاحتلال يحذر عائلة سالم في الشيخ جراح من المشاركة بأي فعاليات قرب منزلها

&#34;مجلس الإفتاء&#34; يحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن عربدة المستوطنين

"مجلس الإفتاء" يحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن عربدة المستوطنين

بمشاركة اسماعيل هنية الكتلة الإسلامية تدعو لتشكيل جبهة طلابية دولية

بمشاركة اسماعيل هنية الكتلة الإسلامية تدعو لتشكيل جبهة طلابية دولية

بحر يعبر عن فخر الكل الفلسطيني بعملية الأسير المبحوح البطولية

بحر يعبر عن فخر الكل الفلسطيني بعملية الأسير المبحوح البطولية

الديمقراطية: دفاع شعبنا عن نفسه بكل الوسائل حق مشروع لا مساومة عليه

الديمقراطية: دفاع شعبنا عن نفسه بكل الوسائل حق مشروع لا مساومة عليه

منوعات

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

الراقصة لورديانا تعلن خروجها من المستشفى وتوجه رسالة لجمهورها

الراقصة لورديانا تعلن خروجها من المستشفى وتوجه رسالة لجمهورها

وفاء عامر تردّ على تصريحات أدهم نابلسي &#34;الفن رسالة وبتمنى ما تتراجع بكلامك&#34;

وفاء عامر تردّ على تصريحات أدهم نابلسي "الفن رسالة وبتمنى ما تتراجع بكلامك"

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم &#34;أنتي ملاك مصري بديع&#34;

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم "أنتي ملاك مصري بديع"

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها &#34;دخل أحمد عز 300 مليون جنيه&#34;

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها "دخل أحمد عز 300 مليون جنيه"

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

عربي

ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر

ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر

الأردن: رصد 14 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

الأردن: رصد 14 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

مصر: إغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية وسجن صاحبه

مصر: إغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية وسجن صاحبه

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش