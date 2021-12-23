شاهد: انفجار في منشأة نفطية بولاية تكساس الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنتعرض أربعة أشخاص، اليوم الخميس، لإصابة جراء انفجار بمنشأة تعود لشركة ExxonMobil النفطية بولاية تكساس الأمريكية.وقال غونزاليس، مسؤول الشرطة المحلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): " إن حادثا صناعيا كبيرا، أدى إلى اندلاع حريق هائل في مصفاة ExxonMobil النفطية في بايتاون"، لافتاً إلى أن التقارير الأولية أشارت إلى حدوث انفجار (لم يحدد سببه) داخل المصنع.بدورها، قالت شركة ExxonMobil: "إن أربعة أشخاص أصيبوا، وحالتهم مستقرة، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى"، لافتة إلى أن فرق الإطفاء التابعة لها تحاول إخماد الحريق.