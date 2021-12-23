دولي

"إسرائيل" تسجل 4 وفيات و1400 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

"إسرائيل" تسجل 4 وفيات و1400 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة و1400 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونوهت "الصحة" الإسرائيلية في بيان لها، إلى أن الإصابات اليوم أعلى معدل يومي يسجل منذ شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ما رفع الحالات النشطة إلى 9591 حالة.

وأوضحت: "منذ منتصف الليل حتى الساعة 09:00 صباحًا سجلت 180 إصابة جديدة في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالعدوى والإصابات، بينما لوحظ الاستقرار في عدد الإصابات التي بحاجة إلى رعاية صحية في المستشفيات".

وأفادت بأن 124 مصابًا بـ "كورونا" يرقدون في المشافي الإسرائيلية؛ بينهم 83 مصابًا بحالة خطيرة، وقد تم ربط 39 مصابًا بأجهزة التنفس الاصطناعي، في وقت يخضع 34 مصابًا للحجر الصحي الفندقي.

ونوهت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أنها أخذت خلال الـ 24 ساعة الماضية 98586 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 1.44% منها موجبة.

وسجل الأسبوع الأخير ارتفاعًا بالإصابات التي تم تشخيصها، حيث تم تسجيل 7085 إصابة جديدة منها 32 إصابة بحالة خطيرة، فيما أعلن عن وفاة 7 أشخاص تأثر بإصابتهم بالفيروس.

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