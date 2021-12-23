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مصر: إغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية وسجن صاحبه

مصر: إغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية وسجن صاحبه
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مصر، أمس الأربعاء، قراراً بمعاقبة طبيب كلى وثلاثة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وخمس سنوات للمتهمة الثانية وغرامة 200 ألف جنيه، وغلق المستشفى المملوك للمتهم الأول لمدة عام، وعدم مزاولة المهنة لنفس المدة، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول بصفته طبيباً بشرياً وأستاذ جراحة كلى بإحدى الجامعات، وأربعة آخرين بينهم سيدة، بتأسيس وإدارة جماعة منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر، تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وفق (الوطن).

وجرت عمليات النقل دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية، وبالمخالفة لأحكام القانون مع علمه بعدم مشروعيته، وذلك وفق ما جاء في التحقيقات.

وبين أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الخامس تعاملوا مع المجني عليهم سالفي الذكر بأن اتفقوا معهم على التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم، وهو استئصال كلاهم وزراعتها في آخرين منهم أجانب.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الخامس تعاملوا من خلال جماعة منظمة خلال عامي (2011 و 2012)، مع أشخاص طبيعيين، وهم المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وايواءهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كلاهم بحصولهم على توقيعات وإيصالات أمانة فارغة للبيانات؛ لإخضاعهم جبرا على بيعها واستئصالها منهم عن طريق ملاحقتهم قضائيا لنقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة على النحو المبين بالتحقيقات.

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