بوتين: الأمريكيون كذبوا علينا وأي تحرك للنيتو شرقاً غير مقبول

رام الله - دنيا الوطنجدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفضه لتوسع حلف شمال الأطلسي شرقاً، متهماً الغربيين بالحقد والكذب على بلاده ومضايقتها إلى حد أنهم "وصلوا لعتبة بابنا"، حسب قوله.وخلال مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقده اليوم الخميس، قال بوتين: "الأميركيون كذبوا علينا بوقاحة ووسعوا الناتو شرقاً باتجاه حدودنا الغربية على خمسة مراحل"، مضيفاً "لا يجوز أي تمدد للناتو شرقاً، والغرب يستغل أوكرانيا في الضغط على بلادنا ووضع صواريخه على الحدود".وأشار بوتين إلى إنه لا يستبعد أن تقوم أوكرانيا بعملية عسكرية جديدة في دونباس ضد المسلحين الموالين لموسكو، متابعاً "علينا أن نكون مستعدين لها".وفي السياق، قال الرئيس الروسي إن بلاده "حصلت مبدئياً على رد فعل إيجابي من واشنطن بشأن الضمانات الأمنية، وسنبدأ المفاوضات قريباً"، مشدداً على أن "اتفاقية مينسك البديل الوحيد لحل الخلاف مع أوكرانيا، وسلطات كييف لا تريد ذلك".