شؤون فلسطينية

مئات المستوطنين يقتحمون أراضي المواطنين شمال نابلس

مئات المستوطنين يقتحمون أراضي المواطنين شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، أراضي المواطنين بين بلدتي سيلة الظهر وبرقة شمال نابلس، (موقع مستوطنة حومش المخلاة).

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، كانت قد انطلقت من أمام مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، فيما لا زالت مجموعات كبيرة أمام المستوطنة المذكورة تستعد للانطلاق.

وكانت قوات الاحتلال، أغلقت الطرق الثلاث الرابطة بين قرية برقة والشارع الواصل بين مدينتي جنين ونابلس بالسواتر الترابية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وأعلنت الطريق الواصل بين بلدتي سيلة الظهر ودير شرف منطقة عسكرية مغلقة، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين، ستبدأ في الساعة الواحدة ظهرا باتجاه مستوطنة "حومش" المخلاة.

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