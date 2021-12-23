المغرب: هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش





رام الله - دنيا الوطنأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما (4.3) و (4.7) درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس، بإقليم الدريوش في المغرب.وبيّنت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، إلى أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها (4.7) درجة، وقعت على الساعة الثالثة و52 دقيقة و52 ثانية صباحاً.وأشار المصدر إلى أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة تروكوت، وقعت على عمق 14 كلم، عند التقاء خط العرض 35.136 درجة شمالاً وخط الطول 3.815 درجة غرباً.أما الهزة الثانية، التي بلغت قوتها 4.3 درجة، وقعت على الساعة الثالثة و57 دقيقة و41 ثانية صباحاً، على عمق 11 كلم، عند التقاء خط العرض 35.103 درجة شمالاً وخط الطول 3.826 درجة غرباً.