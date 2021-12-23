لجنة الانتخابات: 127 هيئة محلية مشمولة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنتسلمت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، قرار وزير الحكم المحلي بإضافة الهيئات المحلية التي لم تجرِ فيها انتخابات بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية المقرر الاقتراع فيها يوم 26/3/2022.وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان صحفي، أنه بموجب القرار فإن 61 هيئة محلية أضيفت إلى المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية؛ وهي مجموع الهيئات التي لم تترشح فيها أي قائمة انتخابية بالمرحلة الأولى، إضافة إلى هيئة جبع المحلية بمحافظة جنين التي لم تشارك بالاقتراع رغم ترشح قوائم فيها.وأشارت إلى أنه مع صدور هذا القرار، يصبح العدد الكلي للهيئات المشمولة بالمرحلة الثانية المقررة في آذار المقبل، 127 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، علماً بأن عدد المسجلين في هذه الهيئات يزيد على 1.8 مليون ناخب وناخبة وستفتح اللجنة باب التسجيل خلال الفترة من 8–12 كانون ثاني المقبل.