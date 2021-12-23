ماليزيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 37 شخصاً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى (37) شخصاً، مبينة أن هناك (23) منطقة مغمورة بمياه الفيضانات ومصنفة عند مستوى "التحذير"، و(13) منطقة مصنفة عند مستوى "الخطر".وقال أكريل ساني، المفتش العام للشرطة الماليزية في تصريح صحفي: "إن عدد النازحين جراء الفيضانات بلغ ما يقارب (70) ألف شخص في جميع أنحاء الولايات"، مضيفاً أنه "تم نشر أكثر من (66) ألف عنصر من الشرطة والجيش وإدارة الإطفاء للتخفيف من آثار الفيضانات".وأشار إلى إغلاق (137) طريقاً في جميع الولايات المتضررة حيث لم تزل هناك 23 منطقة مغمورة بمياه الفيضانات ومصنفة عند مستوى "التحذير"، و(13) منطقة مصنفة عند مستوى "الخطر".وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى يومين متتاليين دون توقف في نهاية الأسبوع الماضي بفيضانات عارمة لم تشهدها ماليزيا منذ عام1971، اجتاحت (12) ولاية من أصل (14)، وتسببت في انقطاع المياه والكهرباء وخسائر كبيرة.