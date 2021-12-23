شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال نابلس

مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال نابلس
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات، ظهر اليوم الخميس، بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة شمال نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة تجاه الشبان والمواطنين الذين خرجوا في مسيرة ردًا على ما تمسى "مسيرة المستوطنين"، أصيب عدد منهم بالاختناق بينهم صحفيون.

وكانت قد أغلقت جرافات الاحتلال، صباح اليوم، مدخلين غربي وشمال غربي بلدة برقة على طريق نابلس- جنين بالسواتر الترابية، ومنعت الدخول أو الخروج عبرهما.

ويأتي الإغلاق والتشديد استعداداً لمسيرة يعتزم المستوطنون تنظيمها من مستوطنة "شافي شمرون" باتجاه مستوطنة "حومش"؛ لمنع إخلاء المستوطنة الأخيرة، في ظل دعوات فلسطينية للتصدي للمستوطنين.

ودعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس إلى يوم غضب ونفير، للتصدي لاعتداءات المستوطنين الذي يحاولون فرض الأمر الواقع على شعبنا الفلسطيني، وحثت اللجنة الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة في مسيرة ستنطلق صوب أراضي برقة شمال نابلس، ودعت إلى التواجد عند الساعة الواحدة ظهرا، ردا على ما يسمى مسيرة الاستيطان.
 
ودانت عربدة المستوطنين وهمجيتهم، والتي استهدفت العديد من القرى والبلدات الفلسطينية، في نابلس وباقي محافظات الوطن، وشددت على ضرورة الوقوف في وجه المستوطنين في بلدة برقه، ووجهت اللجنة نداء إلى كل الجماهير الفلسطينية من أجل النفير وإشعال الأرض تحت أقدام الغزاة.

أخبار ذات صلة

الرشق: قمع الاحتلال للأسرى يهدف للتبخيس من قيمة صفقة تبادل جديدة

الرشق: قمع الاحتلال للأسرى يهدف للتبخيس من قيمة صفقة تبادل جديدة

مجلس الإفتاء الأعلى يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عربدة المستوطنين

مجلس الإفتاء الأعلى يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عربدة المستوطنين

لجنة الانتخابات: 127 هيئة محلية مشمولة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات: 127 هيئة محلية مشمولة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

الاحتلال يحذر عائلة سالم في الشيخ جراح من المشاركة بأي فعاليات قرب منزلها

الاحتلال يحذر عائلة سالم في الشيخ جراح من المشاركة بأي فعاليات قرب منزلها

&#34;مجلس الإفتاء&#34; يحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن عربدة المستوطنين

"مجلس الإفتاء" يحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن عربدة المستوطنين

بمشاركة اسماعيل هنية الكتلة الإسلامية تدعو لتشكيل جبهة طلابية دولية

بمشاركة اسماعيل هنية الكتلة الإسلامية تدعو لتشكيل جبهة طلابية دولية

بحر يعبر عن فخر الكل الفلسطيني بعملية الأسير المبحوح البطولية

بحر يعبر عن فخر الكل الفلسطيني بعملية الأسير المبحوح البطولية

الديمقراطية: دفاع شعبنا عن نفسه بكل الوسائل حق مشروع لا مساومة عليه

الديمقراطية: دفاع شعبنا عن نفسه بكل الوسائل حق مشروع لا مساومة عليه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرشق: قمع الاحتلال للأسرى يهدف للتبخيس من قيمة صفقة تبادل جديدة

الرشق: قمع الاحتلال للأسرى يهدف للتبخيس من قيمة صفقة تبادل جديدة

مجلس الإفتاء الأعلى يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عربدة المستوطنين

مجلس الإفتاء الأعلى يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عربدة المستوطنين

مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال نابلس

مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال نابلس

الاحتلال يحذر عائلة سالم في الشيخ جراح من المشاركة بأي فعاليات قرب منزلها

الاحتلال يحذر عائلة سالم في الشيخ جراح من المشاركة بأي فعاليات قرب منزلها

&#34;مجلس الإفتاء&#34; يحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن عربدة المستوطنين

"مجلس الإفتاء" يحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن عربدة المستوطنين

بمشاركة اسماعيل هنية الكتلة الإسلامية تدعو لتشكيل جبهة طلابية دولية

بمشاركة اسماعيل هنية الكتلة الإسلامية تدعو لتشكيل جبهة طلابية دولية

بحر يعبر عن فخر الكل الفلسطيني بعملية الأسير المبحوح البطولية

بحر يعبر عن فخر الكل الفلسطيني بعملية الأسير المبحوح البطولية

الديمقراطية: دفاع شعبنا عن نفسه بكل الوسائل حق مشروع لا مساومة عليه

الديمقراطية: دفاع شعبنا عن نفسه بكل الوسائل حق مشروع لا مساومة عليه

منوعات

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

الراقصة لورديانا تعلن خروجها من المستشفى وتوجه رسالة لجمهورها

الراقصة لورديانا تعلن خروجها من المستشفى وتوجه رسالة لجمهورها

وفاء عامر تردّ على تصريحات أدهم نابلسي &#34;الفن رسالة وبتمنى ما تتراجع بكلامك&#34;

وفاء عامر تردّ على تصريحات أدهم نابلسي "الفن رسالة وبتمنى ما تتراجع بكلامك"

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم &#34;أنتي ملاك مصري بديع&#34;

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم "أنتي ملاك مصري بديع"

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها &#34;دخل أحمد عز 300 مليون جنيه&#34;

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها "دخل أحمد عز 300 مليون جنيه"

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

عربي

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش

فرنسا والإمارات تبحثان سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

فرنسا والإمارات تبحثان سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

التحالف العربي يعلن استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء

التحالف العربي يعلن استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء

الأردن: نطالب الالتزام بالإجراءات الوقائية في أعياد الميلاد

الأردن: نطالب الالتزام بالإجراءات الوقائية في أعياد الميلاد