شؤون فلسطينية

الاحتلال يحذر عائلة سالم في الشيخ جراح من المشاركة بأي فعاليات قرب منزلها

الاحتلال يحذر عائلة سالم في الشيخ جراح من المشاركة بأي فعاليات قرب منزلها
رام الله - دنيا الوطن
حذرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عائلة سالم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، من المشاركة في أية فعاليات تضامنية قرب بيتها المهدد بالاستيلاء عليه من قبل المستوطنين.

وأفادت مصادر في القدس بأن شرطة الاحتلال اقتحمت صباح اليوم حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة وسلمت عائلة سالم بلاغًا لحضور جلسة محكمة في الثلاثين من كانون الأول الجاري دون اعطائهم مزيدًا من تفاصيل وأسباب الجلسة.

وقال المقدسي إبراهيم سالم: "تفأجنا صباح اليوم بتسليم شرطة الاحتلال بلاغًا لنا لحضور جلسة محكمة تعقد في الثلاثين من كانون الاول الجاري، دون أن إعلامنا بأسباب عقد الجلسة، مع تحذيرنا من المشاركة في أية فعاليات قرب بيتنا المهدد باستيلاء المستوطنين عليه وتشريدنا منه".

واضاف: "تحاول شرطة الاحتلال ثنينا عن المشاركة في الفعاليات التضامنية معنا كوننا مهددين بإخلاء منزلنا لصالح المستوطنين، ونحن نرفض الانصياع لأوامر الاحتلال وسنستمر في المشاركة في الفعاليات التي ينظمها المواطنون نصرة لنا في وجه أطماع المستوطنين وادعاءات الجمعيات الاستيطانية".

وكان مستوطنون أخطروا في الثامن من كانون الأول الجاري، عائلة سالم القاطنة في الحي الغربي من الشيخ جراح بالقدس المحتلة بإخلاء منزلها الذي تزيد مساحته عن 200 متر وتسكنه 3 عائلات مكونة من 11 فردًا، لصالح الجمعيات الاستيطانية، علما أن العائلة تقطن المنزل قبل قيام إسرائيل.

وتسلمت العائلة قرار الإخلاء من المستوطن آريه كنج، نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، والمستوطن يونتان يوسف حفيد الحاخام عوفاديا يوسف.

وفي منتصف الشهر الجاري، سيّج مستوطنون أرضًا تعود ملكيتها للعائلة بالأسلاك الشائكة بهدف الاستيلاء عليها.

ويواجه سكان 28 منزلا في الشيخ جراح يقطنها نحو 500 فلسطيني، قرارات بإخلاء منازلهم في عدة قضايا رفعها مستوطنون ضد المقدسين القاطنين في الحي.

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