بمشاركة اسماعيل هنية الكتلة الإسلامية تدعو لتشكيل جبهة طلابية دولية

رام الله - دنيا الوطننظم الائتلاف الشبابي المغاربي لنصرة القدس وفلسطين مهرجان "فلسطين تقاوم فلسطين تنتصر"، بمشاركة من رئيس المكتب السياسي( لحماس )اسماعيل هنية، وشارك أمجد مزيد عن الكتلة الإسلامية في قطاع غزة وعدد من قيادات العمل النقابي في الوطن العربي.وأثنى اسماعيل هنية على موقف الشعوب العربية من التطبيع، وأكد على ضرورة رفض التطبيع من الشعوب، وقال: "التطبيع شرٌ كله ولا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني"، وبارك الجهد المبذول من الشباب الفلسطيني وشباب الأمة في طريق دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع.و بدوره دعا أمجد مزيد لتفعيل الدور الريادي للشباب في كل الدول العربية والإسلامية لرفض ومواجهة الاحتلال ومشاريعه الخبيثة، وقال " نتطلع إلى تشكيل جبهة طلابية شبابية دولية عربية رافضة للتطبيع وتعمل على كسر حلقة من حلقات الحصار على قطاع غزة"، يذكر بان المهرجان شهد مشاركات دولية من الأطر الطلابية والنقابية، في ختام المهرجان أصدر المشاركون ميثاق شرف لنصرة القضية الفلسطينية.