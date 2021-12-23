بحر يعبر عن فخر الكل الفلسطيني بعملية الأسير المبحوح البطولية

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من رئاسة ونواب المجلس الشريعي برئاسة د. أحمد بحر، عائلة الأسير يوسف المبحوح، مشيداً ببطولة ابنهم في سجون الاحتلال، وتنفيذه عملية الطعن في سجن نفحة نصرة للأسيرات، ورفضاً للتنكيل بهم.وضم وفد النواب هدى نعيم، وسالم سلامة، ويوسف الشرافي، محمد شهاب، ومحمد فرج الغول، وأحمد أبو حلبية، فيما كان في استقبالهم عائلة وأهل الأسير المبحوح، وعبر بحر عن اعتزاز وفخر الكل الفلسطيني بالعملية البطولية، آملاً الحرية والإفراج العاجل عن جميع الأسرة الأبطال من سجون الاحتلال.وقال: "إن العملية جاءت رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال بحق الأسرى، خاصة الاعتداءات الأخيرة على الأسيرات وقمعهن، مما يشكل انتهاكاً ومخالفة واضحة لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".وأكد على وقوف المجلس التشريعي بجانب الأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم حتى النصر والتحرير وأن قضيهم من أولويات عمل المجلس، مشدداً أن ما يتعرض له الأسرى من جرائم داخل سجون الاحتلال يستدعي تدخلاً محلياً ودولياً عاجلاًلنصرتهم.