وزير العدل: تعليمات اطلاق النار على السكان المدنيين بحد ذاتها جريمة دولية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير العدل محمد شلالدة: إن تعليمات اطلاق النار على السكان المدنيين بحد ذاتها جريمة دولية، وانتهاك صارخ لمبادئالقانون الدولي وحقوق الانسان.وأضاف شلالدة في حديث إذاعي، اليوم الخميس، أن تعليمات اطلاق النار الجديدة تعد بمثابة بمثابة ترسيخ لسياسة الاعدامات الميدانية خارج نطاق القانون، داعيا الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان إلى التدخل من اجل وقف هذه الجريمة.وبين الشلالدة أن هناك مسؤولية فردية تقع على من اعطى هذه التعليمات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعياً مدعي عام المحكمة إلى فتح تحقيق فوري لمثول هؤلاء المجرمين امام الجنائية، وتفعيل لجنة التحقيق التي شكلت مؤخرا في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.