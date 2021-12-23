شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: تحرير 40 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 40 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، تحرير 40 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: 11 مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، إلى جانب سبع مخالفات لمركبات غير قانونية، وبدون أوراق، و17 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، وخمس مخالفات لقطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا، لافتةً إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

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