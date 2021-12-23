دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة قبالة ساحل مدغشقر إلى 83 شخصاً

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة قبالة ساحل مدغشقر إلى 83 شخصاً
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الوكالة البحرية في مدغشقر، مساء أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن حادث غرق سفينة شحن قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد ارتفع إلى 83، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن خمسة مفقودين توقفت لسوء الأحوال الجوية.

وقال مامي راندريانافوني، مدير العمليات البحرية في وكالة الموانئ البحرية والنهرية: "إن السفينة، وهي سفينة شحن غير مصرح لها بنقل أفراد، كانت تبحر بحمولة زائدة عندما غمرت المياه محركها يوم الاثنين"، وفق ما نقل موقع ( الجزيرة نت).

بدورها، قالت السلطات البحرية: "إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن محرك السفينة عانى "مشكلة تقنية" مما جعل القارب عرضة لقوى المد والجزر وجعله يجنح للشعاب المرجانية".

وكانت السفينة تحمل على متنها 138 شخصاً حيث تم إنقاذ 50 منهم، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ من أجل العثور على خمسة مفقودين، وبسبب الحادث أعلنت السلطات في مدغشقر، أمس الأربعاء، الحداد في جميع أنحاء البلاد.

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