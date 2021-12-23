فتح بنابلس: المحافظة سجلت 250 حالة اعتداء من المستوطنين وجنود الاحتلال على المواطنين

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو إقليم حركة فتح في نابلس مسؤول ملف المقاومة الشعبية نضال مليطات، على مساندة فصائل العمل الوطني وحركة فتح في مدينة نابلس وكل أبناء شعبنا لأهالي قرية برقة اليوم وعلى تواجدهم معهم للتصدي لاعتداءات المستوطنين.وحذر مليطات في حديث للإذاعة الرسمية، من الكرفانات التي بدأ الاحتلال بوضعها بالقرب من قرية برقة بحجة إقامة معسكر، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي هو تحويلها لمستوطنة.وقال: إن مدينة نابلس سجلت خلال الأيام القليلة الماضية مئتين وخمسين حالة اعتداء من المستوطنين وجيش الاحتلال، وإن هذه الاعتداءات لم تعد فردية بل أصبحت ارهاب منظم ومخطط له.