شؤون فلسطينية

دويكات: يجب صياغة برنامج عمل نضالي ميداني مستدام للتصدي لقطعان المستوطنين

دويكات: يجب صياغة برنامج عمل نضالي ميداني مستدام للتصدي لقطعان المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
شدّد عضو لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس محمد دويكات على ضرورة صياغة برنامج عمل وطني ونضالي مستدام في الميدان؛ للتصدي لقطعان المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال، ولكافة المشاريع الاستيطانية في محافظات الضفة.

ودعا دويكات للتواجد الدائم في الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنة المخلاة حومش والتابعة للأهالي في برقة شمال نابلس وقرى أخرى، محذرا من خطورة دعوات المستوطنين المنظمة في تلك القرى لاستهداف المواطنين وممتلكاتهم.

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