"للحماية من مرض الحمى القلاعية".. وزارة الزراعة ترسل طعومات بيطرية إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنأرسلت وزارة الزراعة من مستودعاتها في رام الله، اليوم الخميس، طعومات بيطرية إلى قطاع غزة.وقال وزير الزراعة رياض العطاري، إن هذه الطعومات تشمل 10 آلاف جرعة من لقاح مرض الحمى القلاعية، وتهدف إلى الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية في قطاع غزة، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.وأكد أن وزارة الزراعة مستمرة بالقيام بدورها في المحافظة على قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني في المحافظات الشمالية والجنوبية.وأضاف أنها أمنت هذه الشحنة المستعجلة من أجل مواجهة التداعيات المحتملة لظهور مرض الحمى القلاعية بشكل محدود ومسيطر عليه.ونوه الى أن طواقم الوزارة العاملة على الأرض ستتسلم الطعومات وتقوم بتأمينها بالشكل الذي يحقق الاستفادة المثلى منها.