توغل محدود لآليات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة



وأفادت مصادر محلية، بتوغل أربع جرافات عسكرية ودبابتين وكباش خارج السياج الأمني إنطلاقاً من بوابة "أبو صفية" شرق المحافظة الوسطى، وشرعت بأعمال تجريف في المكان وسط إطلاق نار متقطع وتحليق لطائرات الاستطلاع.



وتتعمد آليات الاحتلال العسكرية التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها وفلاحتها.





رام الله - دنيا الوطنتوغلت عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بشكل محدود بالمنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى لقطاع غزة.