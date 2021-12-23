شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: نتوقع أن نسمع من ادارة الرئيس بايدن إدانة لمظاهر العنصرية والفاشية الإسرائيلية

الخارجية الفلسطينية: نتوقع أن نسمع من ادارة الرئيس بايدن إدانة لمظاهر العنصرية والفاشية الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاجراءات العقابية العنصرية التي فرضتها دولة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين نابلس وجنين ونابلس وطولكرم بحجة توفير الامن والحماية لمسيرة المستوطنين الاستفزازية التي أعلنوا عنها وحشدوا لها، والتي ستتوجه الى مستعمرة حومش المخلاه وأداء صلوات تلمودية بداخلها.

وقالت الخارجية: "جمعيات ومنظمات المستوطنين وعناصرها الارهابية دعت على شبكات التواصل، لهذه المسيرة وطلبت من عناصرها التسلح بالعصي والحديد والآلات الحادة الأخرى، وعلما بأن (حومش) ليست مكانا دينيا".

كما تتوقع الوزارة أن تسمع من المجتمع الدولي وخاصة ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن مستشاره لشؤون الأمن القومي الذي يزور منطقتنا ادانة لمظاهر العنصرية والفاشية التي تتبناها دولة الاحتلال، وتحديدا ما يحدث من عقوبات جماعية وقمع وتنكيل ضد المواطنين الفلسطينيين في برقة وقريوت وسيلة الظهر وبيتا وغيرها.

وتؤكد الوزارة أن إجراءات الاحتلال هي عقوبات جماعية مخالفة للقانون الدولي، وانحياز وتبني واضح لعناصر الارهاب اليهودي ووجودهم غير الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي بالضرورة على حساب حركة المواطن الفلسطيني وحريته في التنقل والسفر والعلاج والوصول للمراكز والمؤسسات التعليمية وقضاء احتياجاته المعيشية والاقتصادية، إن اغلاق مدخل برقة وغيرها من البلدات والقرى الفلسطينية بالسواتر الترابية.

وأضافت، اغلاق الحواجز على الطرق الرئيسة هي قمة التفرقة والعنصرية، قمة اللاسامية والفاشية، وتمثل عقوبات جماعية تفرض على الفلسطيني كلما رغب الإسرائيلي بالتنزه، التنقل، والتحرك، والسفر. يدفع الفلسطيني ثمنا كبيرا كلما رغب المستوطن اليهودي الخروج من بيته ليتنقل في الارض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر له دولة الاحتلال ولمسيراته الامتيازات والحصانات على حساب حريات وحقوق المواطن الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي والأصيل.

وتابعت الوزارة، هذه المرة تفرض دولة الاحتلال هذا الحجم من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين بحجة توفير الحماية لتظاهرة ومسيرة المستوطنين العنيفة والاستفزازية التي هدفها ممارسة العنف والقتل، والتي تتوجه إلى مستوطنة لا تعترف بها دولة الاحتلال نفسها، وبدل أن تقوم سلطات الاحتلال وبناءا لالتزاماتها التي يفرضها القانون الدولي من منعها تقوم بفرض التضييقات والاغلاقات والعقوبات على الفلسطينيين، وتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وتعيد احتلالها من جديد، وتختار توفير الحماية وتسهيل حرية حركة وتنقل المستوطنين.

وأشارت إلى أنه، لا يوجد اكثر دلالة على تبني دولة الاحتلال لهذه العنصرية والفاشية اكثر من هذه الظواهر التي تعتمدها في المنطقة وتكررها باستمرار في طول الضفة الغربية وعرضها.

أخبار ذات صلة

جرافات الاحتلال تتوغل شرق المغازي

جرافات الاحتلال تتوغل شرق المغازي

الزق: تصريحات منصور عباس خطيرة وتتناسب مع أكثر حكومة فاشية

الزق: تصريحات منصور عباس خطيرة وتتناسب مع أكثر حكومة فاشية

مقتل شاب باطلاق نار في مدينة نابلس

مقتل شاب باطلاق نار في مدينة نابلس

وزير العدل: تعليمات اطلاق النار على السكان المدنيين بحد ذاتها جريمة دولية

وزير العدل: تعليمات اطلاق النار على السكان المدنيين بحد ذاتها جريمة دولية

حزب الشعب: منصور عباس أصبح يسابق الحكومة الاسرائيلية في تطرفه

حزب الشعب: منصور عباس أصبح يسابق الحكومة الاسرائيلية في تطرفه

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 40 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 40 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

نابلس: دعوات للتصدي لهجمات المستوطنين على قرية برقة

نابلس: دعوات للتصدي لهجمات المستوطنين على قرية برقة

فتح بنابلس: المحافظة سجلت 250 حالة اعتداء من المستوطنين وجنود الاحتلال على المواطنين

فتح بنابلس: المحافظة سجلت 250 حالة اعتداء من المستوطنين وجنود الاحتلال على المواطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جرافات الاحتلال تتوغل شرق المغازي

جرافات الاحتلال تتوغل شرق المغازي

حزب الشعب: منصور عباس أصبح يسابق الحكومة الاسرائيلية في تطرفه

حزب الشعب: منصور عباس أصبح يسابق الحكومة الاسرائيلية في تطرفه

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 40 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 40 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

نابلس: دعوات للتصدي لهجمات المستوطنين على قرية برقة

نابلس: دعوات للتصدي لهجمات المستوطنين على قرية برقة

دويكات: يجب صياغة برنامج عمل نضالي ميداني مستدام للتصدي لقطعان المستوطنين

دويكات: يجب صياغة برنامج عمل نضالي ميداني مستدام للتصدي لقطعان المستوطنين

توغل محدود لآليات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة

توغل محدود لآليات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة

توتر مستمر في السجون والأسرى يدعون للمشاركة الفاعلة في جمعة الغضب

توتر مستمر في السجون والأسرى يدعون للمشاركة الفاعلة في جمعة الغضب

رياض العطاري: الوزارة أرسلت لقاحات بيطرية بشكل عاجل إلى قطاع غزة

رياض العطاري: الوزارة أرسلت لقاحات بيطرية بشكل عاجل إلى قطاع غزة

منوعات

الراقصة لورديانا تعلن خروجها من المستشفى وتوجه رسالة لجمهورها

الراقصة لورديانا تعلن خروجها من المستشفى وتوجه رسالة لجمهورها

وفاء عامر تردّ على تصريحات أدهم نابلسي &#34;الفن رسالة وبتمنى ما تتراجع بكلامك&#34;

وفاء عامر تردّ على تصريحات أدهم نابلسي "الفن رسالة وبتمنى ما تتراجع بكلامك"

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم &#34;أنتي ملاك مصري بديع&#34;

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم "أنتي ملاك مصري بديع"

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها &#34;دخل أحمد عز 300 مليون جنيه&#34;

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها "دخل أحمد عز 300 مليون جنيه"

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

عربي

فرنسا والإمارات تبحثان سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

فرنسا والإمارات تبحثان سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

التحالف العربي يعلن استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء

التحالف العربي يعلن استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء

الأردن: نطالب الالتزام بالإجراءات الوقائية في أعياد الميلاد

الأردن: نطالب الالتزام بالإجراءات الوقائية في أعياد الميلاد

مصر: لم نحصل بعد على الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان

مصر: لم نحصل بعد على الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان