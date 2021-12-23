فرنسا والإمارات تبحثان سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

رام الله - دنيا الوطنبحث مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع الإماراتي، مع فانسان غيوني قائد القوات البرية الفرنسية والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك خاصة في ما يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن الجانبين استعرضا خلال لقائهما، اليوم الخميس، علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.