رياض العطاري: الوزارة أرسلت لقاحات بيطرية بشكل عاجل إلى قطاع غزة



وأكد العطاري أن وزارة الزراعة مستمرة في القيام بدورها في المحافظة على قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني في المحافظات الشمالية والجنوبية، وأضاف أن الوزارة قامت بتأمين هذه الشحنة المستعجلة من أجل مواجهة التداعيات المحتملة لظهور مرض الحمى القلاعية بشكل محدود ومسيطر عليه.



ونوه العطاري الى أن طواقم الوزارة العاملة على الأرض ستتسلم اللقاحات وتأمنها بالشكل الذي يحقق الاستفادة المثلى منها .

كما طمأن العطاري المواطنين بأن المرض لم يسجل إصابة أي إنسان به على مدار السنوات الماضية، لكنه يصيب الثروة الحيوانية، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تكاتف الجهود من أجل محاصرة المرض والسيطرة عليه.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الزراعة الأستاذ رياض العطاري: "إن الوزارة أرسلت صباح اليوم الخميس، لقاحات بيطرية بشكل عاجل إلى قطاع غزة،من مستودعاتها في رام الله، وأضاف العطاري، أن هذه التطعيمات والتي تتكون من 10000 جرعة من لقاح مرض الحمى القلاعية تستهدف المحافظة على سلامة الثروة الحيوانية في قطاع غزة، وبما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والصحي للمواطنين".