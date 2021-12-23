شؤون فلسطينية

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الأربعاء

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة المالية بقطاع غزة، صباح اليوم الخميس، إحصائية عمل الوزارة بمعابر القطاع ليوم أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

1- معبر كرم أبو سالم التجاري، فقد تم التعامل مع (404) شاحنة، واستيراد عدد (361) شاحنة، كما تم تصدير عدد (40) شاحنة.

2- معبر رفح التجاري، فقد تم استيراد (66) شاحنة تحتوي على (أجبان وألبان، ثوم، طحين، سميد، أعلاف، سيرج، شيبسي، عصائر، أسمنت أسود، نثريات، بلوكات اسفنج، أخشاب، كراميكا، العاب متنوعة، ملابس)

ونوهت الوزارة إلى استمرار إعفاء تسعة أصناف أساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

3- كميات البترول الواردة، حيث تم استيراد سبع شاحنات سولار، و(20) شاحنة غاز طهي، كما تم ادخال (15) شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء.

4- معبر رفح البري، حيث جرى متابعة مغادرة (505) مسافرين، وإتمام اجراءات جمركية لـ (359) مسافر وصلوا من الجانب المصري.

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