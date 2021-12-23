شؤون فلسطينية

"المبادرة الاوروبية" تطالب المجتمع الدولي القيام بواجباته لحماية الأسرى الفلسطينيين

"المبادرة الاوروبية" تطالب المجتمع الدولي القيام بواجباته لحماية الأسرى الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت المبادرة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية.

ودعت المبادرة الأوروبية في بيان صدر عنها اليوم الخميس 23-12-2021 المجتمع الدولي للوقوف تجاه واجباته في الحفاظ على حقوق الأسرى الفلسطينيين، وطالبت المبادرة مؤسسات حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي بالوقوف عند مسؤولياتهم ووقف هذه الهجمة الشرسة، والبطش بالأسرى المكبلين.

وأشارت إلى أنه "بعد التعدي الصارخ على الأسيرات وتجريدهن من كل الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضربهن وسحلهن وتوجيه الكلام البذئ وعزلهن في زنازين فردية مما أدى إلى استنفار كامل داخل السجون في جميع الأقسام وزاد الأمور حدة وخاصة في سجن الدامون".

وتابع البيان أن "جنود الاحتلال عادوا إلى الهجوم على الأسرى وخاصة في سجن نفحة حيث تم انتهاك أبسط الحقوق بممارسة فظاعات بحق الأسرى، مثال تجريدهم من الأغطية والألبسة ووضعهم في الخارج حيث درجات الحرارة في أدنى مستوى لها"، وشدّدت "المبادرة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين" على أنها ستبقى منبراً للدفاع عن حقوق الأسرى إلى أن يفرج عنهم.

أخبار ذات صلة

الصحة الفلسطينية توضح حالة المصابين الجدد بمتحور (أوميكرون)

الصحة الفلسطينية توضح حالة المصابين الجدد بمتحور (أوميكرون)

توغل محدود لآليات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة

توغل محدود لآليات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة

توتر مستمر في السجون والأسرى يدعون للمشاركة الفاعلة في جمعة الغضب

توتر مستمر في السجون والأسرى يدعون للمشاركة الفاعلة في جمعة الغضب

الخارجية الفلسطينية: نتوقع أن نسمع من ادارة الرئيس بايدن إدانة لمظاهر العنصرية والفاشية الإسرائيلية

الخارجية الفلسطينية: نتوقع أن نسمع من ادارة الرئيس بايدن إدانة لمظاهر العنصرية والفاشية الإسرائيلية

رياض العطاري: الوزارة أرسلت لقاحات بيطرية بشكل عاجل إلى قطاع غزة

رياض العطاري: الوزارة أرسلت لقاحات بيطرية بشكل عاجل إلى قطاع غزة

مستوطنون يقتلعون ويحطمون نحو 350 شجرة زيتون في يطا وترقوميا بالخليل

مستوطنون يقتلعون ويحطمون نحو 350 شجرة زيتون في يطا وترقوميا بالخليل

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الأربعاء

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الأربعاء

الجبهة الشعبيّة: تصريحات منصور عباس خيانيّة

الجبهة الشعبيّة: تصريحات منصور عباس خيانيّة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

توتر مستمر في السجون والأسرى يدعون للمشاركة الفاعلة في جمعة الغضب

توتر مستمر في السجون والأسرى يدعون للمشاركة الفاعلة في جمعة الغضب

رياض العطاري: الوزارة أرسلت لقاحات بيطرية بشكل عاجل إلى قطاع غزة

رياض العطاري: الوزارة أرسلت لقاحات بيطرية بشكل عاجل إلى قطاع غزة

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الأربعاء

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الأربعاء

&#34;المبادرة الاوروبية&#34; تطالب المجتمع الدولي القيام بواجباته لحماية الأسرى الفلسطينيين

"المبادرة الاوروبية" تطالب المجتمع الدولي القيام بواجباته لحماية الأسرى الفلسطينيين

(حشد) تدعو لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش

(حشد) تدعو لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لإحياء الفجر بالمسجد غدًا

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لإحياء الفجر بالمسجد غدًا

(فدا): محاولات منصور عباس تسويق فكرة الخضوع للسياسة الاستعمارية لن تنطلي على أحد

(فدا): محاولات منصور عباس تسويق فكرة الخضوع للسياسة الاستعمارية لن تنطلي على أحد

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من محافظة سلفيت

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من محافظة سلفيت

منوعات

الراقصة لورديانا تعلن خروجها من المستشفى وتوجه رسالة لجمهورها

الراقصة لورديانا تعلن خروجها من المستشفى وتوجه رسالة لجمهورها

وفاء عامر تردّ على تصريحات أدهم نابلسي &#34;الفن رسالة وبتمنى ما تتراجع بكلامك&#34;

وفاء عامر تردّ على تصريحات أدهم نابلسي "الفن رسالة وبتمنى ما تتراجع بكلامك"

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم &#34;أنتي ملاك مصري بديع&#34;

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم "أنتي ملاك مصري بديع"

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها &#34;دخل أحمد عز 300 مليون جنيه&#34;

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها "دخل أحمد عز 300 مليون جنيه"

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

عربي

فرنسا والإمارات تبحثان سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

فرنسا والإمارات تبحثان سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

التحالف العربي يعلن استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء

التحالف العربي يعلن استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء

الأردن: نطالب الالتزام بالإجراءات الوقائية في أعياد الميلاد

الأردن: نطالب الالتزام بالإجراءات الوقائية في أعياد الميلاد

مصر: لم نحصل بعد على الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان

مصر: لم نحصل بعد على الموافقة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان