"المبادرة الاوروبية" تطالب المجتمع الدولي القيام بواجباته لحماية الأسرى الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطناستنكرت المبادرة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية.ودعت المبادرة الأوروبية في بيان صدر عنها اليوم الخميس 23-12-2021 المجتمع الدولي للوقوف تجاه واجباته في الحفاظ على حقوق الأسرى الفلسطينيين، وطالبت المبادرة مؤسسات حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي بالوقوف عند مسؤولياتهم ووقف هذه الهجمة الشرسة، والبطش بالأسرى المكبلين.وأشارت إلى أنه "بعد التعدي الصارخ على الأسيرات وتجريدهن من كل الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضربهن وسحلهن وتوجيه الكلام البذئ وعزلهن في زنازين فردية مما أدى إلى استنفار كامل داخل السجون في جميع الأقسام وزاد الأمور حدة وخاصة في سجن الدامون".وتابع البيان أن "جنود الاحتلال عادوا إلى الهجوم على الأسرى وخاصة في سجن نفحة حيث تم انتهاك أبسط الحقوق بممارسة فظاعات بحق الأسرى، مثال تجريدهم من الأغطية والألبسة ووضعهم في الخارج حيث درجات الحرارة في أدنى مستوى لها"، وشدّدت "المبادرة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين" على أنها ستبقى منبراً للدفاع عن حقوق الأسرى إلى أن يفرج عنهم.