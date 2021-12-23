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التحالف العربي يعلن استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء

التحالف العربي يعلن استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء
استهداف للتحالف العربي في اليمن - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي، صباح اليوم الخميس، أنه استهدف معسكراً للأمن المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو منطقة جازان بالسعودية.

وقال التحالف في بيان: "دمرنا سبع مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف البيان: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان"، مشيراً إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".

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