شؤون فلسطينية

"إعلام الأسرى": التوتر لا زال سائدًا بسجون الاحتلال كافة ونقل 40 أسيرًا لجهات مجهولة

"إعلام الأسرى": التوتر لا زال سائدًا بسجون الاحتلال كافة ونقل 40 أسيرًا لجهات مجهولة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مكتب إعلام الأسرى، أن التوتر الشديد ما زال سائداً في كافة سجون الاحتلال بعد الاعتداء والتنكيل بالأسيرات وأسرى قسم (12) في سجن (نفحة).

وقال المكتب في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن إدارة سجون الاحتلال قامت بنقل 40 أسيراً من سجن نفحة إلى جهات غير معلومة.

وذكر أن إدارة السجون تواصل فرض العقوبات القاسية على أسرى قسم (12) في سجن (نفحة)، والمتمثلة بتحويل القسم إلى زنازين وسحب الكهربائيات، وعدم الخروج إلى الساحة، ومنع الكانتينا، بالإضافة إلى منع زيارة المحامين والطواقم القانونية للأسرى.

ونقل مكتب إعلام الأسرى عن الأسرى قولهم: "لن نسمح ببقاء العقوبات، ولن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه دون عودة الأسرى المعزولين ووقف كافة الإجراءات التي اتخذت على خلفية الأحداث الأخيرة والاستجابة لبقية مطالب الأسيرات".

وأفاد بأن "الحركة الوطنية الأسيرة دعت جماهير شعبنا لتكثيف حالة التضامن مع الأسرى والأسيرات في السجون و المشاركة الفاعلة غدا في جمعة الغضب تحت شعار أسيراتنا خط أحمر".

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