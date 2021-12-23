مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لإحياء الفجر بالمسجد غدًا

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، بينهم عضو في "الكنيست"، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطنين يتقدمهم عضو "الكنيست" موشيه فيجلن، نفذوا جولة استفزازية فى مرافق المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.ويتعمد المستوطنون المقتحمون أداء طقوسهم التلمودية في منتصف السور الشرقي، وذلك في بقعة مقابلة لقبة الصخرةمباشرة، ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية (71) اعتداء للمستوطنين خلال شهر نوفمبر الماضي.وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد المقتحمين منهم للمسجد الأقصى (2365) مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكنوعن المسجد الأقصى (6) مواطنين، وفي سياق متصل، أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لأداء صلاة الفجر يوم غد الجمعة في المسجدالأقصى.وحث النشطاء الجمهور الفلسطيني إلى المشاركة الجماعية في أداء صلاة الفجر غدا تحت عنوان “فجر الأسيرات والأسرى”، في ظل ما يتعرضون له من هجمة شرسة من وحدات القمع الاحتلالية هذه الأيام.وتشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى، ضمنحملات تنطلق تحت “نداء الفجر العظيم”، ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى ولإيصال رسالة للاحتلال برفضمخططات التهويد والضم.