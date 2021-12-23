دولي

أردوغان يؤكد على أهمية العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل

أردوغان يؤكد على أهمية العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استضاف في قصره بأنقرة الحاخام الإسرائيلي الأكبر مع مجموعة من الحاخامات من بلدان أخرى.

 ووفقًا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) فقد قال الرئيس التركي خلال الاجتماع للحاخامات اليهود: "ستبقى العلاقات الاقتصادية بين تركيا واليهود وإسرائيل قوية على الدوام". 

وأوضحت أن أردوغان أصدر خلال الاجتماع سلسلة من التصريحات الإيجابية والمفاجئة حول موقفه من اليهود وإسرائيل.

وأضاف أردوغان: "لا نرغب برؤية توتر أو صراع أو اضطراب في هذه المنطقة الجغرافية القديمة التي تحتضن الأماكن المقدسة لكل من الديانات التوحيدية الثلاث".

وبيّن أن أعظم رغبة لدى تركيا هي شرق أوسط تعيش فيه الطوائف الدينية والأقليات العرقية والقومية المختلفة معا في سلام.

وتابع: "تحذيراتنا للحكومة الإسرائيلية هي ضمان التعامل مع الأمور من منظور السلام والاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط".

وأوضح أن أي خطوات سيتم اتخاذها فيما يخص القضية الفلسطينية، لا سيما القدس، لن تسهم في أمن واستقرار الفلسطينيين فقط بل ستشمل إسرائيل أيضا.

وختم الرئيس التركي حديثه، بالقول: "لذلك أولي أهمية لحوارنا الذي تم إحياؤه مجددا سواء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أو رئيس الوزراء نفتالي بينيت".

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