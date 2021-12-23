إسرائيل تقر الجرعة الرابعة من (كورونا) لمن هم بعمر الـ60

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) اليوم الخميس، أن وزارة الصحة الإسرائيلية قررت التطعيم بالجرعة الرابعة لمن هم بعمر الـ 60 عاماً.وقال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، إنه سيتم تطعيم من هم بعمر الـ 60 عامًا بالجرعة الرابعة من تطعيم كورونا بدءًا من الأسبوع المُقبل.وعبر هوروفيتس عن أمله من أن يُثبت متحور "أوميكرون" أن يكون أقل خطورة من المتحورات الأخرى.وأضاف أنه يجب على الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة الخطيرة أن يتطعموا لتكون المناعة لديهم أقوى.