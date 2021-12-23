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المرزوقي: الحكم بحقي لا يعنيني لأنه صادر بأوامر من رئيس غير شرعي

المرزوقي: الحكم بحقي لا يعنيني لأنه صادر بأوامر من رئيس غير شرعي
المنصف المرزوقي
رام الله - دنيا الوطن
وصف المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بأنه "صادر عن قاض بائس وبأوامر من رئيس غير شرعي".

وتعليقاً على الحكم الذي صدر بحقه أمس عن محكمة تونسية، والقاضي بالسجن لمدة أربع سنوات مع التنفيذ العاجل، قال المرزوقي، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة، وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي، والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيد".

وأضاف المرزوقي: "رحل بورقيبة وبن علي وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها، وبنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الدكتاتور المتربص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها".


وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن قاضي التحقيق المتعهد بملف المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية بحقه.

كما أعلن المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الترخاني، فتح تحقيق بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن المرزوقي بفرنسا.

وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية التونسية بين عامي 2011 و2014، عبر خلال مقابلة على قناة (فرانس 24 ) عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، طلب من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشدداً على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".

وأضاف سعيد "أن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج"، كما أمر بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي.

ويذكر من جهة أخرى أن عدداً من المحامين قدموا يوم أمس شكوى جزائية ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي تضمنت "طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وفق نص الشكاية.

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