الاحتلال يصيب شابًا ويشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي بمواجهات في بيت لحم، ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد إلياس شاهين، وعماد حسين شاهين، من مخيم الدهيشة.وأصيب شاب بالرصاص الحي في كلتا قدميه خلال المواجهات التي اندلعت أثناء عملية الاعتقال في المخيم، بعد اعتلاء قناصةالاحتلال سطح مؤسسة "إبداع"، وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نور بني عودة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة طمون.وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر عامر ياسر بني عودة، وفتشه وعبث بمحتوياته، وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان وهم محمد مهدي أبو الخير، ومحمد عاهد أبو الخير، وفؤاد عبد الرحمن جرادات، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها في بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة.وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير إبراهيم موسى طحاينة وحطمت باب المنزل الرئيسي وعبثت بمحتوياته، وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس، واعتقلت الشقيقين هيثم يوسف أبو الليل (23 عاما)، وأحمد يوسف أبوالليل (30 عاما).وكما اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية، واعتقلت الشقيقين: مناضل، ومفدى محمد ديب سعادة، من منزلهما بعد تفتيشه، وأغلقت جرافات الاحتلال، صباح اليوم، مدخلين غربي وشمال غربي بلدة برقة على طريق نابلس- جنين بالسواتر الترابية، ومنعت الدخول أو الخروج عبرهما.و يأتي ذلك استعداداً لمسيرة يعتزم المستوطنون تنظيمها من مستوطنة "شافي شمرون" باتجاه مستوطنة "حومش"؛ لمنع إخلاء المستوطنة الأخيرة، في ظل دعوات فلسطينية للتصدي للمستوطنين.وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال كل من مؤمن مرعي، وبلال عاصي، وعلي عاصي من قراوة بني حسان، وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود مطيع سليط من مخيم طولكرم، أثناء مروره على حاجز عناب شرق المحافظة.وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدسالمحتلة، ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال شهر نوفمبر الماضي.ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة (305) حواجز، وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا على التوالي.