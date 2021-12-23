وزير إسرائيلي: المجتمع الدولي يتحمل قضية جنودنا الأسرى

رام الله - دنيا الوطنالتقى عوديد فورير وزير الزراعة الإسرائيلي، الليلة الماضية بسفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، مؤكداً على أن المجتمع الدولي يتحمل نصيبًا كبيرًا من المسؤولية لتحقيق عودة الأسرى الإسرائيليين لدى (حماس).ووفقاً لقناة (كان) الإسرائيلية، فقد كان الاجتماع إيجابياً وناقشا عدة قضايا متعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى ذلك طرح موضوع عودة الأسرى من غزة، أورون شاؤول وهدار غولدين وأفيرا منغستو وهشام السيد.وأكد الوزير الإسرائيلي فورير لسفير الاتحاد الأوروبي أنه على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية وإعادتهم.وعلق الوزير الإسرائيلي على لقائه بالسفير بالقول: "لقد تأكدت من السفير ما إذا كان الاتحاد يمارس الضغط لإعادتهم، وأوضحت له موقفي أن المجتمع الدولي يتحمل نصيبًا كبيرًا من المسؤولية لتحقيق ذلك، ووعد السفير بنقل الرسالة، وقلنا وداعًا بالمصافحة على أمل أن يكون الأسرى معنا في الاجتماع القادم".