دولي

بايدن يضع شرطاً لترشحه لانتخابات 2024

بايدن يضع شرطاً لترشحه لانتخابات 2024
أرشيفية - الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه يخطط للترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2024، إذا سمحت صحته بذلك.

وقال الرئيس الأمريكية بايدن في حوار مع شبكة (ABC) الأميركية: "نعم سأترشح إذا كنت بصحة جيدة".

وحول احتمال وجود الرئيس السابق دونالد ترمب كمرشح أمامه، أكد بايدن أنه لا يعارض الأمر أبداً، مضيفاً أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.

يشار إلى أن البيت الأبيض كان أعلن مراراً أن بايدن يعتزم الترشح مرة أخرى، فيما أصرت نائبة الرئيس هاريس في مقابلة مع (وول ستريت جورنال) نُشرت الأسبوع الماضي، حين سئلت عن هذه النقطة، على أنها لا تفكر حتى في انتخابات 2024 ولم تتحدث مع بايدن حول هذا الموضوع.

كما أكدت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين ساكي في تشرين الثاني/ نوفمبر نية بايدن الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.

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