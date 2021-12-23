شؤون فلسطينية

عطاونة: ارتفاع عدد الإصابات بمتحور (أوميكرون) لـ17 في فلسطين

عطاونة: ارتفاع عدد الإصابات بمتحور (أوميكرون) لـ17 في فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد عفيف عطاونة مسؤول ملف (كورونا) في جنوب الضفة، اليوم الخميس، بأن عدد الإصابات بمتحور (أوميكرون) في فلسطين ارتفع إلى 17 إصابة في مختلف المحافظات.

وقال عطاونة في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين): "في الساعات المتأخرة في الليلة الماضية والتحديث الصباحي لهذا اليوم تم تسجيل 11 حالة جديدة في محافظات الضفة الغربية بفيروس (أوميكرون) ليصبح العدد الإجمالي عدد المصابين بهذا المتحور 17 حالة في محافظات مختلفة في رام الله وبيت لحم ونابلس وطوباس وأريحا".

وأضاف عطاونة: "معظم الحالات التي سجلت كانت لمسافرين قادمين من دولة الإمارات وأخرى لدولة الأردن الشقيقة وحالتان قادمتان من أسبانيا وهناك ست حالات سجلت الليلة الماضية ضمن المخالطين المباشرين من الدرجة الأولى لحالات قد سجلت قبل عدة أيام".

وتابع: "الطواقم الطبية عملت خلال أخر عشرة أيام وفي الليلة الماضية حتى ساعات الفجر الأولى في كافة المحافظات التي رصدت فيها الإصابات، وتابعت الحالات الصحية المصابين، ويوجد شخص واحد لديه أعراض صحية شديدة والباقية كانت أعراض شبيهة بالأنفلونزا ولم نسجل حتى اللحظة حالات إدخال للمستشفيات ضمن المتحور الجديد".

أخبار ذات صلة

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن صرف طلبات العلاج ومصاريف الجنازة لعشرات الموظفين

"المالية" بغزة تعلن صرف طلبات العلاج ومصاريف الجنازة لعشرات الموظفين

الاحتلال يصيب شابًا ويشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يصيب شابًا ويشن حملة اعتقالات في الضفة

الإسلامي الفلسطيني يدعم تجهيز قاعة اجتماعات لمدارس وكالة الغوث في رفح

الإسلامي الفلسطيني يدعم تجهيز قاعة اجتماعات لمدارس وكالة الغوث في رفح

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد ورشة عمل متخصصة حول تمكين المرأة

"التعليم العالي" تعقد ورشة عمل متخصصة حول تمكين المرأة

قوى رام الله والبيرة تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة جرائم الاحتلال

قوى رام الله والبيرة تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة جرائم الاحتلال

سلطة النقد تختتم سلسلة دوراتها للصحفيين الاقتصاديين للعام 2021

سلطة النقد تختتم سلسلة دوراتها للصحفيين الاقتصاديين للعام 2021

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة في خمسة حوادث سير في خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابة في خمسة حوادث سير في خلال الـ 24 ساعة الماضية

دعوات إلى النفير الشعبي في نابلس غدا للتصدي لاعتداءات المستوطنين

دعوات إلى النفير الشعبي في نابلس غدا للتصدي لاعتداءات المستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب شابًا ويشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يصيب شابًا ويشن حملة اعتقالات في الضفة

الإسلامي الفلسطيني يدعم تجهيز قاعة اجتماعات لمدارس وكالة الغوث في رفح

الإسلامي الفلسطيني يدعم تجهيز قاعة اجتماعات لمدارس وكالة الغوث في رفح

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد ورشة عمل متخصصة حول تمكين المرأة

"التعليم العالي" تعقد ورشة عمل متخصصة حول تمكين المرأة

سلطة النقد تختتم سلسلة دوراتها للصحفيين الاقتصاديين للعام 2021

سلطة النقد تختتم سلسلة دوراتها للصحفيين الاقتصاديين للعام 2021

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة في خمسة حوادث سير في خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابة في خمسة حوادث سير في خلال الـ 24 ساعة الماضية

دعوات إلى النفير الشعبي في نابلس غدا للتصدي لاعتداءات المستوطنين

دعوات إلى النفير الشعبي في نابلس غدا للتصدي لاعتداءات المستوطنين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير فادي حمد للمرة الثالثة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير فادي حمد للمرة الثالثة

تطورات حالة الطرق اليوم الخميس في شوارع غزة

تطورات حالة الطرق اليوم الخميس في شوارع غزة

منوعات

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم &#34;أنتي ملاك مصري بديع&#34;

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم "أنتي ملاك مصري بديع"

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها &#34;دخل أحمد عز 300 مليون جنيه&#34;

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها "دخل أحمد عز 300 مليون جنيه"

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

&#34;يخلق من الشبه أربعين&#34;.. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

"يخلق من الشبه أربعين".. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

عربي

الكويت تعلن رصد 12 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

الكويت تعلن رصد 12 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

الأردن: مغادرة 13 شخصاً بعد الاشتباه بإصابتهم بتسمم غذائي

الأردن: مغادرة 13 شخصاً بعد الاشتباه بإصابتهم بتسمم غذائي

مصر تسجل 43 حالة وفاة و879 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 43 حالة وفاة و879 إصابة جديدة بـ(كورونا)

العراق: جميع القوات القتالية الأجنبية غادرت البلاد

العراق: جميع القوات القتالية الأجنبية غادرت البلاد