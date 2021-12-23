عطاونة: ارتفاع عدد الإصابات بمتحور (أوميكرون) لـ17 في فلسطين





وقال عطاونة في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين): "في الساعات المتأخرة في الليلة الماضية والتحديث الصباحي لهذا اليوم تم تسجيل 11 حالة جديدة في محافظات الضفة الغربية بفيروس (أوميكرون) ليصبح العدد الإجمالي عدد المصابين بهذا المتحور 17 حالة في محافظات مختلفة في رام الله وبيت لحم ونابلس وطوباس وأريحا".





وأضاف عطاونة: "معظم الحالات التي سجلت كانت لمسافرين قادمين من دولة الإمارات وأخرى لدولة الأردن الشقيقة وحالتان قادمتان من أسبانيا وهناك ست حالات سجلت الليلة الماضية ضمن المخالطين المباشرين من الدرجة الأولى لحالات قد سجلت قبل عدة أيام".





وتابع: "الطواقم الطبية عملت خلال أخر عشرة أيام وفي الليلة الماضية حتى ساعات الفجر الأولى في كافة المحافظات التي رصدت فيها الإصابات، وتابعت الحالات الصحية المصابين، ويوجد شخص واحد لديه أعراض صحية شديدة والباقية كانت أعراض شبيهة بالأنفلونزا ولم نسجل حتى اللحظة حالات إدخال للمستشفيات ضمن المتحور الجديد".





رام الله - دنيا الوطنأفاد عفيف عطاونة مسؤول ملف (كورونا) في جنوب الضفة، اليوم الخميس، بأن عدد الإصابات بمتحور (أوميكرون) في فلسطين ارتفع إلى 17 إصابة في مختلف المحافظات.