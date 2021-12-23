شؤون فلسطينية

سلطة النقد تختتم سلسلة دوراتها للصحفيين الاقتصاديين للعام 2021

سلطة النقد تختتم سلسلة دوراتها للصحفيين الاقتصاديين للعام 2021
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت سلطة النقد اليوم، في رام الله، سلسلة دوراتها التدريبية للصحفيين الاقتصاديين للعام 2021، التي تعقدها بالتعاون مع شبكة الصحفيين الاقتصاديين، حيث نظمت اليوم الدورة التدريبية الأخيرة لهذا العام، بعنوان خدمات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية.

وشارك في اختتام الدورات محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ونقيب الصحفيين السيد ناصر أبو بكر، ومنسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين السيد أيهم أبو غوش، وعدد من مدراء سلطة النقد.

وفي كلمته أكد محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم على أهمية دور الإعلام في نشر البيانات المالية والمصرفية وتعريف الجمهور بها، مشيراً إلى ضرورة تطوير قدرات الصحفيين ومهاراتهم ليتعدى دورهم نقل تلك البيانات وإنما تفسيرها وتحليلها، وذلك بهدف إحداث مزيد من المعرفة والوعي المالي والمصرفي لدى كافة فئات المجتمع.

وتقدم المحافظ بالشكر إلى نقابة الصحفيين على اهتمامها في الشأن المصرفي والاقتصادي، وتطوير قدرات الصحفيين في هذا المجال، وأثر ذلك في تحقيق ودعم عملية التنمية الشاملة، وتعظيم دور الاقتصاد الوطني.

من جانبه أشاد نقيب الصحفيين السيد ناصر أبو بكر بالتعاون بين سلطة النقد ونقابة الصحفيين ممثلة بشبكة الصحفيين الاقتصاديين، سيما من خلال تنظيم سلسة من الدورات المتخصصة في المجال المصرفي لتعزيز المعرفة لدى الصحفيين في هذا الجانب.

وأكد أبو بكر على ضرورة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتنظيم العديد من التدريبات والنشاطات التي تسهم في تنمية القدرات لدى الصحفيين العاملين في ميدان الصحافة الاقتصادية.

وخلال الدورة التدريبية قدم المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار النقدي السيد إياد زيتاوي تعريفاً عاماً عن التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى جهود سلطة النقد وخططها الاستراتيجية في إطار تهيئة البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية والمصرفية التكنولوجية في فلسطين.

وحاضر في الورشة عدد من المسؤولين من مجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد، فقدم السيد أمين حمدان شرحاً عن شركات الدفع الإلكتروني وأبرز الخدمات المالية التي تقدمها وخصائص تلك الخدمات وكيفية استخدامها في إنجاز المعاملات المالية، وكيف تعمل سلطة النقد على الرقابة والإشراف على تلك الشركات لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان والشفافية والفعالية، عبر طواقم متخصصة تعمل على مراقبة تطبيق أفضل المعايير العالمية التي تتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني.

فيما تحدث السيد حاتم حمد الله عن آلية عمل أنظمة عرض وسداد الفواتير والنماذج المختلفة، وبطاقات الدفع ونظام المفتاح الوطني والشبكات الدولية، وأنظمة الدفع الفوري وبوابة الدفع الإلكتروني.

بدوره قدم السيد فراس أبو الحسن شرحاً عن التكنولوجيا المالية والمنظومة المالية الإلكترونية في فلسطين وأهميتها، ودور سلطة النقد في إدارة هذه المنظومة بهدف الحفاظ على نظام مالي آمن مستقر، وتعزيز مستويات الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

و يذكر أن سلطة النقد قامت سابقاً بتنظيم سلسلة ورشات عمل ودورات متخصصة للصحفيين، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع نقابة الصحفيين لتطوير الإعلام الاقتصادي.

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